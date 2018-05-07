النيابة تأمر بفحص هواتف ضحايا مذبحة «الرحاب»

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات المستشار أحمد حنفى، الطب الشرعى والمعمل الجنائى للانتهاء من تقرير رفع البصمات فى واقعة العثور على جثث 5 أشخاص من أسرة واحدة مقتولين "بطلقات نارية" داخل فيلا بمنطقة الرحاب.

وأمرت النيابة بفحص تليفونات الضحايا وإعداد تقرير بالأرقام المسجلة، مع استدعاء أقاربهم للاستماع لأقوالهم ومعرفة ما إذا كان للقتلى مشاكل أو خلافات.

وأفادت تحقيقات النيابة بأنه لم ترد حتى الآن تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة، بينما استمعت النيابة إلى جيران وأقارب القتيل والقتيلة زوجته وشهود العيان وبعض من كانت لهم خلافات مالية مع الزوج.

وكانت النيابة العامة، انتقلت برفقة الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين ومدير مباحث العاصمة اللواء محمد منصور إلى مكان الواقعة لمطابقة ما تم من إجراءات لتشريح الجثامين والوقوف على مدى جواز تصور الواقعة من الناحية الطبية الشرعية.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، وإشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، من جهودها للوقوف على أسباب وقوع الجريمة وكشف ملابساتها.