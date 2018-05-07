مسئول إسرائيلي: القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي

نصبت السلطات الإسرائيلية لافتات تشير إلى موقع السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لتنفيذ قرار النقل المثير للجدل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى أوامر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهي القرارات التي أثارت غضب الفلسطينيين الذي يؤكدون على ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقام عمدة القدس نير بركان، اليوم الإثنين، بتعليق أول لافتة تشير إلى المقر المؤقت للسفارة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في الرابع عشر من مايو الجاري.

وقال العمدة في بيان: «هذا ليس حلما وإنما حقيقة، القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وبدأ العالم في الاعتراف بهذه الحقيقة».

ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية، فإن المقر الجديد للسفارة سيكون مؤقتا في مبنى يتم استخدامه كجزء من القنصلية الأمريكية في القدس.

وسيضم المبنى مكاتب السفير الأمريكي وعددا صغيرا من الموظفين، وذلك بالتزامن مع استمرار الخطط لبناء مقر جديد، وقال المسؤول إن الموقع الدائم للسفارة لا يزال قيد الدراسة.