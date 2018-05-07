قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن المحافظة تبنت فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء عن طريق مباردة «مطروح تحارب الغلاء»، حسب قوله.

وأضاف «أبو زيد»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي جمعه بالدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نقلتها فضائية «أون لايف»، اليوم الاثنين، أن المحافظة خفضت 30% من أسعار 117 سلعة وطرحتها للمواطنين من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المناطق المطروحة في أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية.

وتابع أن جهود المحافظة مستمرة في تخفيف الأعباء على المواطنين في قطاع التموين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال العمل على حل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم واحيتاجاتهم الإنسانية.

وأوضح أن المحافظة عملت على حل مشاكل بعض المواطنين الذين تتضرروا من وقف وتلف عدد من بطاقات التموين، من خلال استجابة وزير التموين والتجارة الداخلية وحلها، إضافة إلى تيسير الحصول على البطاقات الجديدة وسهولة الحصول على الدعم المستحق في الخبز والسلع التموينية، حسب تعبيره.

يُذكر أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشاد بمبادرة مطروح لتخفيض الأسعار بنسبة 30%، كما أثنى على التكاتف والتلاحم بين القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة وجهودهم في دعم القرى والنجوع والتوابع بالمواد الغذائية والسلع المخفضة.