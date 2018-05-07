«نقل النواب»: «أوبر وكريم» لاقت استحسان الجمهور لخدمتها المميزة وسعرها المناسب

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن خدمة النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا كشركتي «أوبر وكريم» لاقت استحسانًا من الجمهور لما تقدمه من خدمة مميزة بسعر معقول، حسب تعبيره.

وأضاف «عبد الواحد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن خدمة «أوبر وكريم» كانت تتم في سياق خارج الإطار الرسمي الدولة، مشيرًا إلى توافق الحكومة والشركات العاملة في هذا السياق وأعضاء البرلمان على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة.

وأوضح أن المواد الخلافية تمثلت في المادتين 9 و10، موضحًا أنه كانت هناك وجهتين نظر بشأن الرسوم المفروضة على الشركات، الأولى ترى خفضها؛ حتى يكون المجال تنافسيًا، والثانية كانت تريد زيادة الدخل من الإيرادات لهذه الدولة من خلال الرسوم.

واستطرد أن الشركات ستقنن أوضاعها خلال ستة أشهر، مؤكدًا أن الدولة كلها تسير في اتجاه واحد لتذليل العقبات أمام تلك الشركات، من خلال إحكام الخدمة بمواد حازمة ومنظمة.

وأشار إلى اختصاص وزارة النقل والمواصلات العامة بهذا القانون، إلا أن بعض المواد تحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية، والبعض الآخر يتعلق بالتأمينات الذي يلزم موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.

يُذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة، والذي يقنن أوضاع شركتي «أوبر وكريم»، وحسم المجلس اليوم المواد الخلافية المؤجلة منذ جلسة أمس المتعلقة بقيمة الترخيص وباطلاع جهات الأمن القومي على البيانات التي تطلبها.