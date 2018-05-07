«مواطنون ضد الغلاء»: دور الدولة في توفير السلع منع ارتفاع الأسعار

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن الدور الذي تقوم به تعمله الدولة، ممثلة في القوات المسلحة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سدّ الفجوة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار كل عام قبل شهر رمضان.



وأضاف «العسقلاني»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن «السحب الكثيف على السلع الغذائية قبل شهر رمضان هو الذي يخلق الفجوة التي نعاني منها كل عام من زيادة أسعار سلع كالأرز والزيت والسمن».



وتابع أن الدولة قامت بدور التاجر المرجح، من خلال ضغطها في هذا الوقت قبل شهر رمضان على السوق بنفس الكثافة التي يضغط بها المستهلك على السلع؛ حتى يتم سد الفجوة.



وأوضح أنه منذ عامين طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي التجار الذين خزنوا سلعًا في المخازن بصرفها لأن الدولة ستعرض السلع الخاصة بها، معتبرًا هذه اللحظة تاريخية، لأن الوضع اختلف من يومها، معقبًا: «وأي شخص يفكر في رفع أسعاره يبقى سكلته أمه».



يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت في صرف المقررات التموينية عن شهر مايو لنحو 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية بإجمالى كميات تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه.



