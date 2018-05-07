قال خالد، ابن عمة رجل الأعمال «عماد»، والد الأسرة التي عثرت الأجهزة الأمنية على جثثها داخل فيلا بمدينة الرحاب، إن «عماد» شخصية محبوبة وخيرة جدًا، معقبًا: «مستحيل يقتل أولاده».



وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنه لم يشعر يومًا أن «عماد» يمر بضائقة مالية، متابعًا: «هو رجل أعمال وطبيعة عمله لست ملمًا بها، لكنه بشوش وصدره رحب ويحب أولاده بشكل كبير، ولم أر منه أي شيء سيء تجاه أي شخص».



وتابع أنه لم يعطه أية تفاصيل عن طبيعة عمله، لافتًا إلى صدمته حينما علم أن الفيلا المقيم فيها بالرحاب مؤجرة وليست ملكًا، لأن «عماد» أخبره أنه اشتراها ويسدد أقساطها، حسب قوله.



وأكد أن شخصية الرجل مستحيل أن تجعله يقتل أولاده، مستطردًا: «كنت ألجأ له دائمًا حينما أمر بضائقة مادية ولم يتأخر عني مرة واحدة، وأرفض سيناريو الانتحار تمامًا لأنه كان يفتخر بأولاده».



ولقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، بأعيرة نارية، فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، عثرت قوات الأمن عليهم، أمس الأحد، داخل فيلا إقامتهم، دون معرفة الأسباب، بينما تولت قوات أمن القاهرة، ونيابة القاهرة الجديدة التحقيق فى الواقعة لكشف ملابساتها.