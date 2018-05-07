وزير خارجية أوغندا: هناك أهمية للتعاون مع مصر في العديد من المجالات

قال وزير الخارجية الأوغندي، سام كوتيسا، إن هناك أهمية لتعاون بلده مع القاهرة وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في السياحة والتجارة والنقل والطاقة والبيئة والمياه.

وتوجه «كوتيسا»، في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، بقصر التحرير، اليوم الاثنين، بالشكر نيابة عن الوفد الأوغندي المرافق له على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته لوجوده في القاهرة.

ولفت إلى تقديره للتعاون مع مصر في المجالات التي تخص الاقتصاد بشكل كبير، إضافة إلى التعليم والزراعة والمياه، مؤكدًا اشتراك واتفاق أوغندا مع مصر في العديد من القضايا والنقاط.

وشدد على ضرورة تعاون القطاع الخاص بين البلدين وتعزيز علاقات رجال الأعمال ببعضهم، لافتًا إلى أهمية مساعدة الجميع فيما يخص مياه النيل والموارد الطبيعية الأخرى، حسب قوله.

واستقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، نظيره الأوغندي، سام كويتيسا، بمقر وزارة الخارجية، قبيل بدء أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأوغندية.