احتفلت مديرية أمن القاهرة بيوم التميز لعام 2018، الإثنين، بحضور اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وسلّم مدير الأمن في الحفل، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية، الأنواط وشهادات التقدير للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين من قوة مديرية أمن القاهرة ممن كان لهم إسهامات مميزة في تحقيق الأمن بالعاصمة.

وألقى مدير الأمن كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على سياسة وزارة الداخلية الدائمة في حسن معاملة المواطنين، ومراعاة ضوابط حقوق الإنسان، وأنه من ضمن معايير تقييم رجل الشرطة، كما قدم الشكر لكل من المكرمين على جهودهم بالتعاون مع زملائهم، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية.

وطالب مدير أمن القاهرة الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أمن واستقرار الوطن، الذي يسهم في إحراز المزيد من التقدم ودفع التنمية والبناء والتطلع لمستقبل مشرق.