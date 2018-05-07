قال الغاني أتشيمبونج لاعب نادي الزمالك المعار إلى بتروجت، إنه يحترم تعاقده مع ناديه الأبيض، وهو الأن مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء، وسوف ينتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات إذاعية: "كل لاعب يرى نفسه أفضل لاعب، لذلك أرى أنني أفضل مهاجم في الدوري المصري، ولكن هناك بعض اللاعبين المميزين أمثال وليد أزارو وجون أنطوي وأحمد جمعة وجونيور أجاي، مشيرًا أرى ان النيجيري معروف يوسف من أفضل الاجانب في الدوري المصري، فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز متى يحتاجه المدير الفني".

وأوضح أتشيمبونج، إنه لا يعرف كريستيان جروس المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، ولكنه شاهده في أهلي جدة السعودي، مؤكدًا المدير الفني الجديد يعمل بكل جدية وتنظيم ولا يعرف الهزار في عمله، وهو سيكون مدرب عظيم مع الزمالك، ولا بد من دعمه في الفترة المقبلة.

وأشار: "الزمالك يمر بمرحلة صعبة في الموسم الجاري، ولكن أعتقد أن الزمالك سوف يعود إلى منصة البطولات في الموسم المقبل، لافتًا إنه تعرض للظلم في نادي الزمالك، لإنه لم يحصل على فرصته إلا في 4 مباريات فقط، مشيرًا إلي ان بعد تعرضه للإصابة في بداية انطلاقته مع الزمالك، وعندما جاء المدير الفني الجديد قرر رحيلي دون أن يشاهدني بشكل كافي."

واستطرد قائلا: "البعض تحدث عن سفري إلى غانا للعلاج بالسحر، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لقد سافرت إلى غانا لمدة أسبوع في أجازة قصيرة إلى غانا، ولو كنت في الداخلية أو طنطا لما تحدث أي لاعب عني بهذه الطريقة".

وعن سؤاله من هو أفضل لاعب في الزمالك، رد قائلًا: "طارق حامد متحكم في وسط الملعب، وكابونجو مهاجم جيد ولكنه يهدر بعض الفرص، والونش رائع في خط الدفاع، ومحمد عنتر يبلي بلاءا حسنا في الشق الهجومي".