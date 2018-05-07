قالت سعاد إبراهيم، صديقة الأسرة التي عثرت الأجهزة الأمنية على جثثها داخل فيلا بمدينة الرحاب، إن والد صديقتها نورهان، رجل الأعمال الذي يُدعى عماد، من المستحيل أن يقتل أولاده وينتحر حسبما يردد البعض.



وأضافت «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أنها كانت صديقة الأسرة منذ أن كانت في المدرسة، معقبة: «والد نورهان متدين وعارف ربنا ومستحيل يعمل كده، كل ما يقال إشاعات».



وأوضحت أنها آخر مرة تواصلت فيها مع «نورهان»، صديقتها وإحدى ضحايا الأسرة، كانت على مواقع التواصل، مؤكدة أنها كانت طبيبعة وتضحك ولم تكن هناك أي مشكلة، كما أن والدها يحب أولاده، حسب تعبيرها.



وتابعت أنهم سكنوا في مدينة الرحاب منذ حوالي عامين، مشيرة إلى عدم علمها بأن الأسرة كانت تمر بضائقة مالية أم لا، لكن أصدقاء «نورهان» كانوا يحاولون الاتصال بها في الفترة الأخيرة ولم تكن هناك استجابة، حسبما قالت.



ولقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، بأعيرة نارية، في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، عثرت قوات الأمن عليهم، أمس الأحد، داخل فيلا إقامتهم، دون معرفة الأسباب، بينما تولت قوات أمن القاهرة، ونيابة القاهرة الجديدة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.



