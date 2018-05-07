قال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يوجد نقص في السلع الأساسية أو غير الأساسية قبل شهر رمضان المقبل.



وأضاف «عصفور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أن هناك ملحمة من الأجهزة المعنية في مؤسسات الدولة هذا العام قبل موسم رمضان؛ لتوفير الأسعار للمستهلك بأسعار جيدة.



وأكد أن هناك استقرارًا في أسعار السلع الأساسية إلى حد ما هذا العام، موضحًا أن أسعار السكر حاليًا أرخص من السنة الماضية، لأنه في الوقت الحالي يتراوح سعره من 7 إلى 8 جنيه، بينما كان في العام الماضي بـ10 جنيهات، مشيدًا بـ«منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجهودها الرائع في توفير السلع».



يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت في صرف المقررات التموينية عن شهر مايو لنحو 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية بإجمالى كميات تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه.