أماني الطويل: على المجتمع المدني المصري تعزيز دوره في السودان

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز التعاون بين مصر والسودان من خلال التبادل الثقافي بين البلدين، مشيرة إلى أن ثقافة النوبة تعد أهم عامل للدعم الثقافي المشترك.



وأضافت «الطويل»، في لقائها ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأحد، أنه يجب على المجتمع المدني المصري أن يعزز دوره في السودان، متابعة أن إنشاء تواصل بين المدن التي تطل على البحر الأحمر مثل مدينة بين الإسكندرية وكسلا سيعزز من علاقات التعاون بين البلدين.



وأوضحت أن هناك علاقة نسب وصهر بين مصر والسودان، وهناك سودانيين لهم جذور مصرية والعكس صحيح، متابعة أن مصر تقدم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية للسودان، فضلًا عن وجود نهر النيل العامل المشترك بين البلدين.



وأشارت إلى أن هناك حفلات ثقافية وفنية تجوب البلدين، بالإضافة لتبادل الفنانين والمثقفين، مطالبة بضرورة إعادة المعارض التشكيلية والفنية التي كانت تجوب السودان ومصر.



واستقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، وفد الدبلوماسية الشعبية السودانية الذي يزور مصر حاليًا برئاسة وزير الثقافة والإعلام الأسبق، على محمد شمو، وتضمنت الزيارة العديد من الفعاليات الثقافية واللقاءات مع قادة الفكر والكتاب المصريين.





