مجلس الوزراء السعودي يؤكد وجوب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها

أكد مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على وجوب الالتزام بالأعراف الدولية، التي تقضي باحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.



وكانت السعودية، أعلنت أمس الأول الأحد، عن استهجانها ورفضها المطلق لموقف الحكومة الكندية، التي طالبت بالإفراج الفوري عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية.



وقررت السعودية استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصًا غير مرغوب فيه، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، وإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.