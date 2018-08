أعلن نادي بيرنلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، انضمام الحارس الدولي الإنجليزي السابق جو هارت إلى صفوفه.

وجاء في بيان نشره بيرنلي اليوم الثلاثاء: "نادي بيرنلي لكرة القدم سعيد بتأكيد توقيع جو هارت".

وأوضح بيرنلي، أنّ عقد جو هارت سيمتد لموسمين، بعدما لعب مع مانشستر سيتي لمدة 12 عام.

و دخل هارت في خلافات مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي أعاره إلى تورينو الإيطالي وويست هام الانجليزي في الموسمين الماضيين.

وكان هارت قد فاز بلقب الدوري الممتاز في مناسبتين مع مانشستر سيتي، ونال جائزة القفاز الذهبي أربع مرات ليكون الأكثر تحقيق للجائزة في تاريخ الدوري الانجليزي.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS