«كمال نجم» رئيسا جديدا لـ«الجمارك»

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بندب كمال حسن نجم، رئيسًا لمصلحة الجمارك، والذي كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

وقد التقى وزير المالية، برئيس مصلحة الجمارك الجديد، وسلمه قرار ندبه رئيسًا للمصلحة بحضور كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة، وعمرو الخولي مساعد الوزير لشؤون الإيرادات والقائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك.

وأكد "معيط"، على المحاور الرئيسية للعمل في الفترة المقبلة والتي تتضمن استكمال تجهيز قانون الجمارك الجديد، واستكمال أعمال الحوكمة وتبسيط الإجراءات والتطوير التنظيمي وصولًا إلى منظومة الشباك الواحد لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وتطوير العنصر البشري، واستكمال منظومة ميكنة المصلحة، والإسراع بتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية المختلفة والتركيز على صيانتها.

وجدير بالذكر أن كمال حسن نجم، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985، وشغل عدة مناصب منها مدير عام الإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد في 2012 ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.