قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعد حاليًا مبنى أكاديمية إعداد وتدريب الأئمة بمدينة 6 أكتوبر في صورتها النهائية لتبدأ عملها في شهر أكتوبر المقبل.



وأضاف «طايع»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الأكاديمية ستتولى تدريب أئمة وزارة الأوقاف وغيرهم من المصريين والأجانب ممن يرغبون في التدريب بها، موضحًا أن التدريب سيكون بمناهج معينة بالفقه والفتوى، وفق تجديد الخطاب الديني، وستتضمن مرصدًا للفتاوى الشاذة للرد عليها.



وأشار إلى مشاركة علماء متخصصين من كليات جامعة الأزهر الشريف، بجانب علماء نفس واجتماع ومن الأمن القومي ومفكريين سياسيين، في التدريس بالأكاديمية لتثقيف الأئمة، بالإضافة إلى تقديم دورات مترجمة إلى لغات أجنبية، مضيفًا أن الأكاديمية ستعمل على توفير كافة متطلبات الإمام لتوصيل دعوته، فضلًا عن تنقية التراث والكتب وعمل فحص دقيق لها قبل طبعها.



وتابع: «سنفحص أي كتاب بشكل دقيق قبل طبعه، ونرى مدى تماشيه مع نهضة وزارة الأوقاف، ونتأكد من أنه لا يصدر إرهابًا ولا تطرفًا ولا إنشقاقًا في المجتمع».



