انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية بجامعة سوهاج

أعلن د. أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين في الثانوية العامة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل من نفس الشهر.

ومن جانبه، قال د. صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تحرص منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل الحرم الجامعى، وتلبية كل احتياجاتهم أثناء تسجيلهم الرغبات، مشيرا إلى أنه تم توفير 80 جهاز كمبيوتر داخل معامل التنسيق، بالإضافة إلى خط إنترنت بسرعة 100 ميجابت / ثانية.

فيما أوضح د. محمود أبو المجد، مدير شبكة المعلومات بالجامعة، أنه خلال المرحلة الثالثة سيكون متاحا لطلاب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن تسجيل رغباتهم، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق بمعمل نادي تكنولوجيا المعلومات بمدرجات كلية التجارة، ومركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشرى.

ومن جهته، أشار علاء عاطف، مهندس بشبكة معلومات الجامعة، إلى أن الحد اﻷدنى لقبول طلاب المرحلة الثالثة بشعبتيها العلمى والأدبى للتنسيق بالكليات والمعاهد العليا هو 205 درجة أي بنسبة 50%، موضحا أنه تقدم اليوم 80 طالب وطالبة لتسجيل رغبات القبول في الجامعات.