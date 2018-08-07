كارتيرون يفسر تغيير ناصر ماهر «المكرر»

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي أنه يعمل دائماً على استغلال جميع اللاعبين الذين يمتلكهم الفريق في الفترة الحالية، كاشفاً عن السبب وراء تغيير ناصر ماهر المكرر في المباراة الثانية على التوالي.

وكان النادي الأهلي قد حصد 3 نقاط ثمينة في مباراته أمام المصري بعد فوزه بهدفين نظيفين أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري العام والتي أُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب.

وقال كارتيرون خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي:"نحاول نستغل جميع اللاعبين الموجودين في القائمة، وأؤكد أن الجميع سيحصل على فرصته الكاملة في المشاركة، خاصةً وأن للجميع أدواره .. أنا راضٍ بشكل كامل عن الفريق".

وأوضح المدرب الفرنسي خلال تصريحاته عقب المباراة :"نسعى لأن يكون كامل عناصر الفريق دائماً جاهزة، حتى نتمكن من إشراك اللاعب الذي نحتاجه في أي وقت"، مُضيفاً :"هذا ما حدث مع ميدو جابر الذي ظهر بمستوى جيد على الرغم من غيابه منذ فترة بسبب وفاة والده، فنحن نحاول تجهيز اللاعبين بدنياً ونفسياً".

وأكمل كارتيرون :"التغييرات كانت دفاعية ؟؟ لقد كنا نواجه فريق قوي، وكنت أريد الحفاظ على التقدم المبكر بهدف كوليبالي، خاصةً وأن فريق المصري لعب في آخر الدقائق بلاعبين في مركز المهاجم الصريح".

وعن تبديل ناصر ماهر المُكرر قال كارتيرون :"إنه عائد مطلع فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومازال غير جاهزاً من الناحية البدنية بشكل كبير، هو لا يستطيع حالياً خوض الـ 90 دقيقة كاملة".

وأتم باتريس كارتيرون تصريحاته مُشدداً على قوة الدوري المصري والذي وصفه بأنه من أكثر الدوريات قوة في القارة الإفريقية، ومؤكداً أن جميع المباريات تشبه المعارك من أجل حصد الثلاث نقاط.