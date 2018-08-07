تعرف على تفاصيل العقوبات الأمريكية على طهران؟ «سؤال وإجابة»

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أعلنت الخارجية الأمريكية عن تنفيذ الدفعة الأولى من العقوبات على إيران، وأن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، صباح اليوم الثلاثاء، وتهدف واشنطن بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على طهران، خاصة بعد إعلان «ترامب» انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران في 2015.

• ما هي الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران؟

عقوبات على:

- شراء أو الاستحواذ على الدولار.

- تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

- تجارة المعادن (الصلب - الألومنيوم - الغرافيت - الفحم).

- التعاملات المالية الكبيرة بالريال الإيراني.

- الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيراني.

- الاستثمار في أدوات الدين الإيرانية.

- قطاع السيارات الإيراني.

• تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران؟

- انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

- ابتعاد المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في إيران.

- انسحاب الشركات الأجنبية من إيران، (شركة «توتال» الفرنسية أعلنت انسحابها من عقد بقيمة مليار دولار - شركة «بيجو» ألغت عقد مع شركة إيرانية لتصنيع السيارات - «جنرال موتورز» للغاز).

• ما هي الدفعة الثانية مع العقوبات الأمريكية؟

عقوبات على:

- مشغلو الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.

- التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني.

- التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

• موعد تنفيذها؟

حسب الخارجية الأمريكية، سيتم تنفيذ الدفعة الثانية من العقوبات في شهر نوفمبر القادم.

• ما هو سبب فرض العقوبات على إيران؟

تم فرض العقوبات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر إعادة فرض العقوبات.

• ما هو سبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي؟

أعلن «ترامب» أن الانسحاب يأتي لعدم نجاح الاتفاق في وقف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار، وسعيها للحصول على سلاح نووي، وردعها عن متابعة برنامجها للصواريخ الباليستية.

• ما هي العقوبات التي وقعت قبل الانسحاب من الاتفاق؟

في يناير 2018، تم فرض عقوبات مالية على 5 شركات إيرانية؛ لاتهامهم بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

• عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بعد الانسحاب من الاتفاق:

استهدفت العقوبات 3 كيانات مقرها في إيران، وهي:

- سجن إيفين في طهران.

- جماعة أنصار حزب الله.

- مجموعة هانيستا للبرمجة لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.

• عقوبات على شخصيات إيرانية بعد الانسحاب من الاتفاق:

توقيع عقوبات على 6 إيرانيين، وهم:

- سكرتير المجلس الأعلى الإيراني للفضاء الإلكتروني، أبو الحسن فيروز آبادي.

- أمين عام لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي، عبدالصمد خرم آبادي.

- المدير العام لشبكة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عبدالعلي أزجاري.

و3 أشخاص ينتمون لجماعة أنصار حزب الله.