«الصحة»: إصابة 11 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إصابة 11 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بمفارق المنطقة الحرة مع الطوب الرملي، منطقة الوفاء والأمل مدينة نصر، بالقاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي.

وأشار «مجاهد» إلى، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسور بالحوض والزراع والساق وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.