«الخارجية الأمريكية»: «ترامب» يسعى لاتفاق جديد يوقف الطموحات الإيرانية النووية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق جديد، يوقف الطموحات الإيرانية النووية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.