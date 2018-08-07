«الخارجية الأمريكية»: «ترامب» يسعى لاتفاق جديد يوقف الطموحات الإيرانية النووية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق جديد، يوقف الطموحات الإيرانية النووية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.