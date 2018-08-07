موريتانيا تعلن تضامنها الكامل مع السعودية ضد «تطاول» كندا

أعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه ما تتعرض له من "استهداف وتطاول" من كندا.



وقالت الخارجية الموريتانية في بيان صدر عنها مساء الإثنين: "إن موريتانيا تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الانسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية".



وقالت إن هذا التدخل "لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل بالعكس يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار".



وأعربت موريتانيا "عن تضامننا وتعاطفنا الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ونطلب من كندا سحب هذا التصريح الغير مسبوق".



ووصفت تصريحات "وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تدخلا سافرا في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون في بلد ذا سيادة".



كانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.



وقالت الوزارة في البيان إن المملكة استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور، كما أعلنت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.