عقوبات قاسية على كورتوا بعد غيابه عن تدريبات تشيلسي

قرر تشيلسي الإنجليزي فرض عقوبة مالية على تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق قدرها 200 ألف جنيه إسترليني بعد أن تخلف لاعب المنتخب البلجيكي عن العودة إلى التدريبات لليوم الثاني على التوالي.

وكان من المقرر أن يعود كورتوا، إلى تدريبات الفريق اللندني يوم الاثنين، بعد أن قضى الإجازة التي حصل عليها عقب المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، لكنه تخلف عن التدريبات في محاولة يائسة للابتعاد عن ستامفورد بريدج.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن الغرامة المقررة من قبل النادي الإنجليزي تقدر بقيمة راتب اللاعب لمدة أسبوعين، حيث يحصل على مائة ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وكان البلوز قد فتح إجراءات تأديبية ضد كورتوا الذي لا يزال في بلجيكا بعد أن تغيب عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي.

ويأمل كورتوا في إجبار إدارة تشيلسي على الموافقة على الانتقال إلى ريال مدريد، رغم تمسك النادي بالحصول على 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن حارسه البلجيكي.

ويتبقى في عقد الحارس البلجيكي، مع البلوز، موسما واحدا، مما يسمح له بالانتقال في نهاية الموسم بشكل مجاني لأي فريق.

وكشفت الصحيفة أن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد للفريق يحرص على التعاقد مع حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، لتعويض رحيل كرتوا.

وقد يضطر الفريق اللندني، لكسر عقد الحارس مع الفريق المدريدي ودفع الشرط الجزائي المقدر بـ 89 مليون إسترليني، ليصبح أغلى حارس في التاريخ.