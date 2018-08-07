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أجرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، صباح اليوم، حركة تنقلات واسعة بين نواب ومعاونين وسكرتيري رؤساء مجالس المدن والقرى بنطاق المحافظة؛ حيث أصدرت القرار رقم 1405 لسنة 2018، والمتضمن تكليف كل من الآتي أسمائهم للعمل نائب رئيس وحدة محلية:

وهم: مصطفى محمد القصاص نائب رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وسامي محمد الحلاج نائب رئيس كوم حمادة، وعلاء صلاح الدين سعد نائب رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أيضا، ومستور عبدالحميد فرج نائب رئيس أبو المطامير، وناصر عبدالهادي نائب رئيس كفر الدوار، والحسيني توفيق نائب رئيس الدلنجات، ومحمد الشنديدي نائب رئيس الرحمانية، وعزت قنديل نائب رئيس المحمودية.

كما أصدرت «عبده» قرارا بتكليف كل من: السيد أبو ليمون رئيس الوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة المحمودية، وإسماعيل سالم رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر أبو المطامير، وعبدالكريم عبدالصادق رئيس الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس أبو حمص، وأحمد عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي بدر، وعادل سليم رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي شبراخيت، وسعيد عبدالحكيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بني سلامة وادي النطرون.

وآمال الغزالي رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور دمنهور، ومصطفى محمد رئيس لقرية أرمانيا إيتاي البارود، وإسماعيل شليم رئيس لقرية قليشان إيتاي البارود، ومحمد جودة رئيس لقرية المسين الدلنجات، وأيمن عرابي رئيس الوحدة لقرية الشعراوي أبو المطامير، وسعد السواح رئيس لقرية محلة الأمير رشيد، وحميده عبدالله رئيس لقرية الأمراء كفر الدوار، وأحمد الشناوي رئيس لقرية كوم شريك كوم حمادة.

وشمل القرار نقل خالد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لقرية قليشان بمركز إيتاي البارود للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ونقل أماني صلاح علي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وتكليف سليمان جابر عبدالجيد عمران مدير إدارة بناء وتنمية القرية بأبو حمص للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية نفسها.

كما أصدرت المحافظ القرار رقم 1410 لسنة 2018 بتكليف محمد عبدالعظيم سيف من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية، وتكليف عاصم فتحي عبدالله عبده من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية.

وأكدت «عبده» أن الحركة تستهدف الصالح العام ورفع كفاءة المراكز والمدن والقرى للاستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وكلفت المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالاهتمام بمنظومة النظافة وحل مشاكل المواطنين والاهتمام بضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والتصدي لأي مخالفات سواء في المباني أو على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما أصدرت محافظ البحيرة القرار رقم 1409 لسنة 2018 بتكليف كل من: إيناس مصطفى عبدالله غريب معاون لرئيس مركز ومدينة كوم حماده، ورزق مختار عبدالشفيع طه معاون لرئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، وعصام السيد إبراهيم أبو مساعد معاون لرئيس مركز ومدينة رشيد، ومحمد إبراهيم عبدالسلام عبدالكريم معاون لرئيس مركز ومدينة الرحمانية، وأحمد عبدالله حافظ عاشور معاون لرئيس مركز ومدينة الدلنجات.