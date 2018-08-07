دراسة علمية تحذر من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض 5 درجات

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر دخول كوكب الأرض فى حالة «الدفيئة» (البيت الزجاجى) بشكل لا رجعة فيه مع تواصل ارتفاع درجة حرارة الكوكب، داعية إلى اتباع آليات جديدة للحفاظ على الكوكب مثل تحسين إدارة الغابات وإدارة التربة والحفاظ على التنوع الحيوى.

وقالت الدراسة التى نشرتها الاكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة، أمس، إن كوكب الأرض مهدد بدخول حالة «الدفيئة» أو البيت الزجاجى، حين سيكون متوسط درجات الحرارة أعلى بمقدار ما بين أربع وخمس درجات مئوية حتى لو تم الوفاء بأهداف تقليص الانبعاثات بموجب اتفاق عالمى بشأن المناخ، وفقا لوكالة رويترز.

وأعد الدراسة علماء من مركز استكهولم للقدرة على التكيف، وجامعة كوبنهاجن، والجامعة الوطنية الأسترالية، ومعهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية.

وقالت الدراسة إن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن للمناخ العالمى أن «يستقر» بشكل آمن قرب مستوى يزيد درجتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية أو ما إذا كان هذا قد يطلق عمليات أخرى قد تؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى درجة حرارة الكوكب حتى لو توقف العالم عن إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

ويزيد متوسط درجات الحرارة فى الوقت الحالى بمقدار درجة مئوية عن مستواه فى فترة ما قبل الثورة الصناعية ويرتفع بمقدار 0,17 درجة كل عشر سنوات.

وتأتى الدراسة وسط موجة حر شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 درجة مئوية فى أوروبا هذا الصيف، مما تسبب فى جفاف وحرائق غابات، بما فى ذلك حرائق فى اليونان فى يوليو الماضى أودت بحياة 91 شخصا.

ووافقت نحو 200 دولة فى عام 2015 على وضع حد للارتفاع فى درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وهو حد يعتقد أنه نقطة فاصلة بالنسبة للمناخ.