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ميلان يسعى لضم باكايوكو

علاء العزب
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 9:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 9:25 م

 كشقت تقارير صحفية أن ميلان الإيطالي يدرس إمكانية التعاقد مع لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي تيمو باكايوكو.

ووفقا لشبكة " سكاي سبورت" في إيطاليا ، فإن ميلان دخل في مفاوضات مع تشيلسي لضم خط الوسط الدفاعي للفريق اللندني.

وانتقل النجم الفرنسي لتشيلسي قادما من موناكو صيف 2017-2018 بصفقه  قدرت بحوالى 36 مليون جنية استرليني.

وفي حالة تمت صفقة انتقال باكايوكو صاحب الـ23 عاما إلي ميلان فسيكون الصفقة السابعة لميلان هذا الموسم بعد جونزالو هيجواين، ماتيا كالدار، بيبي رينا، خليلوفيتش، فابيو بوريني، ايفان ستريتش .


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