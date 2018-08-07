كشفت الشركة المنتجة لفيلم "البدلة" عن الإعلان الدعائي للفيلم، الذي يؤدي ببطولته تامر حسني وأكرم حسنين ومن المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر تامر حسني "البرومو" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ويبدأ بسؤال لشريكه في البطولة أكرم حسني عن الملابس المناسبة التي يمكن ارتدائها لحضور مناسبة عيد ميلاد صديقتهما -أمينة خليل- وبعد تغيير الملابس أكثر من مرة، يستقر بهما الحال على ارتداء زي رجال شرطة، ويتطور الأمر خلال "البرومو" لنصب كمين، ولكن يتم كشف أمرهما، ومطاردتهما من قبل رجال الشرطة.

الفيلم فكرة تامر حسني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل، وتم طرح أغنياته ضمن ألبوم تامر حسني الجديد "عيش بشوقك" الذي تم طرحه مؤخرا.