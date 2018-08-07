كوريا الجنوبية تخفض أسعار الكهرباء لـ«مواجهة الحر»

اتخذت حكومة كوريا الجنوبية قرارا بخفض أسعار الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس؛ وذلك لتخفيف العبء على العائلات التي يزيد استخدامها لمكيفات الهواء خلال موجة الحر التي تشهدها العديد من دول العالم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية تقوم بمحاسبة الأسر على أسعار الكهرباء كلما زاد استخدامها للطاقة، وأكدت أن هذا القرار من المتوقع أن يخفض 19.5% من أعباء الكهرباء المستحقة لشركة الطاقة الكهربائية الكورية من على كاهل الأسر الكورية.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، بايك أون جيو، إن الحكومة ستبحث أيضًا القيام بتغييرات على المدى البعيد، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وأضاف «جيو»، أن هذا إجراء مؤقت لمواجهة موجة الحر التي قد تصل إلى حد الكارثة، وأنه سيتم مناقشة البرلمان للتوصل إلى إجراءات لإصلاح نظام حساب فواتير الكهرباء بالكامل.