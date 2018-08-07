محافظ الإسكندرية: جولات مفاجئة على مختلف المدارس للوقوف على أعمال الصيانة

صرح محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، بأنه سيقوم بعمل جولات بشكل مفاجئ على مختلف المدارس بالإسكندرية؛ للوقوف على أعمال الصيانة ومدى إلتزام مديري المديريات التعليمية، ومديري المدارس، بتنفيذ التوجيهات التي كلفهم بها، لافتا إلى أن الإسكندرية تضم 2800 مدرسة موزعة على 8 إدارات تعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع مديري مديريات الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم بالإسكندرية، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتفعيل مبادرة «تشجير وتنظيف المدارس»، بالتعاون مع المجتمع المدني والتي أطلقها المحافظ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع المسؤولين بالمضي في إستراتيجية تطوير التعليم بمصر.