بعثة التايكوندو تغادر إلى موسكو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو القاهرة متجهة إلى موسكو لخوض بطولة الجائزة الكبرى المقامة في الفترة من ١٠ إلى ١٢ أغسطس الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.
وتشارك مصر في الجائزة الكبرى ب ٤ لاعبين (لاعبتان و لاعبان) و هم : نور حسين (-٤٩ كجم)، رضوى رضا (-٥٧ كجم)، و معاذ نبيل (-٥٨ كجم)، و سيف عيسى (-٨٠ كجم).
ويقود الفريق فنيًا أسامة السيد. و يرافق البعثة دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و باللجنة الأولمبية المصرية و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي. و يرأس البعثة عمرو سليم، رئيس الإتحاد المصري.
وتقام بطولات الجائزة الكبرى في الأربعة موازين الأولمبية للرجال و السيدات و يتأهل لها أول ٣٢ لاعب في كل وزن حسب التصنيف العالمي الشهري.