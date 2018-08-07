بعثة التايكوندو تغادر إلى موسكو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

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غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو القاهرة متجهة إلى موسكو لخوض بطولة الجائزة الكبرى المقامة في الفترة من ١٠ إلى ١٢ أغسطس الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وتشارك مصر في الجائزة الكبرى ب ٤ لاعبين (لاعبتان و لاعبان) و هم : نور حسين (-٤٩ كجم)، رضوى رضا (-٥٧ كجم)، و معاذ نبيل (-٥٨ كجم)، و سيف عيسى (-٨٠ كجم).

ويقود الفريق فنيًا أسامة السيد. و يرافق البعثة دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و باللجنة الأولمبية المصرية و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي. و يرأس البعثة عمرو سليم، رئيس الإتحاد المصري.

وتقام بطولات الجائزة الكبرى في الأربعة موازين الأولمبية للرجال و السيدات و يتأهل لها أول ٣٢ لاعب في كل وزن حسب التصنيف العالمي الشهري.