وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبريات الشركات الأمريكية في واشنطن

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم، مع ممثلي كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر والراغبة في الاستثمار بها.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة بموقع «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «شكري»، شارك في غذاء عمل بمقر غرفة التجارة الأميركية بواشنطن، مساء اليوم، مع ممثلي كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.

وكان الوزير سامح شكري، قد غادر إلى واشنطن أمس الاثنين، لبدء زيارة تستمر يومين، يجرى خلالها اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي والشخصيات المؤثرة فى مراكز البحث والفكر وقيادات عدد من الشركات الأمريكية أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.