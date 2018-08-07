3 آلاف حاج يتجهون إلى الأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج

غادر 3 آلاف من حاج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة من مطاري القاهرة وبرج العرب، وتم تسكينهم في الفنادق التي تم تأجيرها من قبل وزارة الداخلية.

كما استقبل ضباط وزارة الداخلية والشئون الإدارية الحجاج من المطار جدة، وبمرافقة مندوب على كل أتوبيس؛ لإنهاء إجراءات الوصول.

كما عقد اللواء عمرو لطفي رئيس بعثة حج القرعة وأحد مسؤولي وزارة الأوقاف، لقاءً للتعريف يمناسك الحج، كما تم تسليم جميع الحجاج أسورة المعلومات الخاصة بهم.

ونشرت وزارة الداخلية إرشادات السفر والإقامة للحجاج، حيث طالبت من الحجاج ضرورة التأكد من اصطحاب جواز السفر وتذكرة الطيران والشهادة الصحية، كما أكدت على الحجاج التواجد بالمطار قبل السفر بـ 6 ساعات على الأقل، مؤكدة أنه يسمح لكل حاج بحقيبتين لايزيد وزن الحقيبة الواحدة عن 23 كيلو، بالإضافة لحقيبة يد لايزيد وزنها عن 7 كيلوجرامات.

مشيرة إلى، أن جميع التحركات داخل المملكة العربية السعودية تتم بشكل جماعي من خلال مشرفي الرحلات ولا يسمح بالتحركات الفردية.

وقال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية حددت جدول سفر الحجاج من مطاري القاهرة وبرج العرب؛ وفقا لمواعيد السفر على أن يكون هناك 3 محافظات يوميًا إلى أن تنتهي المدة المحددة للسفر والتسكين بالسعودية.

وأكد المصدر، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه قطاع الشئون الإدارية بالوزارة بخدمة الحجاج على أكمل وجهة، وإعداد مركز معلومات خاص بالحجاج يمكن من خلال التواصل مع جميع الحجاج في حالة التخلف عن الفوج أو المجموعة أثناء آداء الفريضة.

وأوضح المصدر، أنه تم تخصيص بوابات خاصة لمرور الحجاج لعدم اختلاطهم بركاب رحلات الطيران العادية وتخصيص «كونترات» لمراجعة الجوازات والتأشيرة من بمعرفة ضباط الجوازات.

وأكد المصدر الأمني، أن ضباط البعثة سيكونون في مقدمة مستقبلي الحجاج في مطار المدينة أو جدة، فضلا عن مرافقة الحجاج إلى أماكن السكن، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على خيم مكيفة، وتوفير وجبات جافة وساخنة، موضحًا أن هناك غرفة عمليات في مكة والمدينة لحل مشاكل الحجاج ومتابعة المرضى.