تجديد حبس حارس عقار متهم بهتك عرض طفلة في المعادي

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس حارس عقار مسن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البساتين من حارس عقار يفيد بتعرض طفلته «ز.م» 4 سنوات، لهتك عرضها ومحاولة اغتصابها على يد حارس عقار مجاور لهما بمنطقة المعادي الجديدة.

وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وتم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى «ر.م» 72 عاما، حارس عقار بمنطقة المعادي الجديدة.

وبمواجهته في التحقيقات بأقوال والد الطفلة، اعترف باستدراجها داخل غرفته بالعقار الذي يحرسه، وخلع ملابسها وملابسه في محاولة اغتصابها. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وأمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي.