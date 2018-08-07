الأهلي يدخل في صراع إماراتي للحصول على بن شرقي

أوضحت تقارير سعودية أن النادي الأهلي قد تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال، من أجل الحصول على خدمات لاعبه أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتفاضل إدارة الهلال السعودي، حالياً بين عرض الأهلي والوحدة الإماراتي، وذلك بعد خروج اللاعب المغربي من حسابات المدير الفني للفريق خورخي خيسوس.

وكان سامي الجابر قد أصدر أولى قراراته فور تعيينه رئيساً لنادي الهلال بالتخلي عن خدمات بعض اللاعبين الأجانب بالفريق، ومن بينهم اللاعب أشرف بن شرقي.

وأشارت التقارير الصحفية السعودية إلى أن إدارة نادي الهلال ترغب في خروج اللاعب على سبيل الإعارة، فيما يريد الأهلي والوحدة شراء اللاعب بشكل نهائي.

يُذكر أن نادي الهلال يقترب من إتمام التعاقد مع لاعب نادي العين الإماراتي، عمر عبد الرحمن المعروف بـ "عموري" مقابل ما يقرب من 60 مليون ريال سعودي، وذلك في صفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم حسبما أوضحت التقارير الصحفية.

ويعد اللاعب أشرف بن شرقي أحد نجوم جيل نادي الوداد البيضاوي المغربي الذي حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الأهلي، حيث سجل بن شرقي هدف الفريق المغربي في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب.