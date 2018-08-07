نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بالسويس

أصدر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، قرارا بنقل جميع المواقف العشوائية في الطرق وتشغيل جميع الخطوط من الموقف الإقليمي؛ كنقطة تمركز لخط (التوفيقية ـ المدن الجديدة)، وخط (الأربعين ـ الإسعاف)، وخط (إبراهيم نافع ـ المدن الجديدة).

وصرح مصدر بديوان عام محافظة السويس، بأنه سيتم رفع كفاءة وتطويرالموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بالكامل خلال الفترة القادمة؛ حفاظا على أرواح المواطنين وتيسيرا عليهم .

وأشار المصدر إلى أن القرار جاء في إطار خطة التطوير الحضاري المتكامل للمحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، والتي تشمل الحدائق العامة والميادين والشوارع والمواقف والتنسيق الحضاري للمدينة، والتي تستهدف القضاء على العشوائية في الطرق العامة والتكدس المروري والضرورة الملحة للعمل على توسعة ورفع كفاءة وتطوير طريق (القاهرة ـ السويس) وإنشاء كوبري الجيش المصري.

التتبع