تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام والتي تُقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
تشكيل المصري:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: محمد كوفي - إسلام صلاح - محمد شطة - مصطفى مرسيلو
خط الوسط: إيزي إيميكا - أحمد شكري - حجاج عويس
خط الهحوم: إسلام عيسى - محمد وادي - توريك جبرين
وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود سيد - فريد شوقي - محمد جاريندو - محمود حمد - عمرو موسى - أحمد جمعة - أحمد ياسر
تشكيل الأهلي:
محمد الشناوي – علي معلول – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي – حسام عاشور – عمرو السولية – ناصر ماهر – وليد سليمان – ميدو جابر – وليد أزارو.
مقاعد البدلاء كلاً من :
شريف إكرامي – أيمن أشرف – محمد هاني – هشام محمد – محمد شريف – صلاح محسن – مروان محسن