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تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام والتي تُقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: محمد كوفي - إسلام صلاح - محمد شطة - مصطفى مرسيلو

خط الوسط: إيزي إيميكا - أحمد شكري - حجاج عويس

خط الهحوم: إسلام عيسى - محمد وادي - توريك جبرين

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود سيد - فريد شوقي - محمد جاريندو - محمود حمد - عمرو موسى - أحمد جمعة - أحمد ياسر

تشكيل الأهلي:

محمد الشناوي – علي معلول – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي – حسام عاشور – عمرو السولية – ناصر ماهر – وليد سليمان – ميدو جابر – وليد أزارو.

مقاعد البدلاء كلاً من :

شريف إكرامي – أيمن أشرف – محمد هاني – هشام محمد – محمد شريف – صلاح محسن – مروان محسن