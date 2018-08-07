منتخب ناشئات اليد يخسر من تشيلي في افتتاح مونديال بولندا

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئات مواليد 2000 أمام تشيلي بنتيجة 23-12 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم والتي تُقام بمدينة كيالسي البولندية خلال الشهر الجاري.

وتلقى المنتخب الخسارة بنتيجة 23-12 بعد أن كانت نتيجة الشوط الأول انتهت بتقدم تشيلي بنتيجة 10-6.

ويواجه المنتخب نظيره الكرواتي في المباراة الثانية من المجموعة والتي تقام في الثامنة مساء غدا الأربعاء.

ويخوض منتخب الناشئات منافسات كأس العالم للمرة الأولى، بعد تتوجيهن بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بساحل العاج في سبتمبر 2017 ، ثم حصلن على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر في يوليو 2018.

وكان المنتخب قد وقع ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلا من منتخبات المجر ، السويد ، الدنمارك ، كرواتيا وتشيلي.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبة هن: أية طارق، فريدة الشرقاوي ، رنا راضي، سهيلة خالد ، يارا أبو الدهب، ندى ممدوح، سميرة رفعت ، ساندي قاسم ، شهد الشواربي، ليلى هيثم، ياسمين عماد، ألاء إسلام، سلمى عبد الرازق، حبيبة جودة، فرح الشاذلي، لارا أسامة.

ويرأس البعثة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ويقود الفريق المدير الفني أشرف صالح وخالد عبد الفتاح مدرب عام وإيمان مرجان مدير إداري وزينب الباشا علاج طبيعي.