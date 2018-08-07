التحالف العربي : نخوض حربا ضد التنظيمات الارهابية في اليمن

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إن التحالف يخوض حرباً ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن.



وأضاف المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "التحالف يخوض حرباً ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران الذين تجمعهم الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر".



وأشار إلى أن التحالف "نفذ ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي".



جاء ذلك رداً على تحقيق نشرته وكالة "اسوشيتد برس"، بعنوان "حرب اليمن تربط الولايات المتحدة، والحلفاء والقاعدة"، واتهم التحقيق قوات التحالف بـ "إبرام اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن".



ونفى المالكي تلك الاتهامات، معتبرا أن "ما جاء في التحقيق استنتاجات خاطئة تعبر عن رأي الوكالة ، ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة".



وأردف "التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران".



وقال تقرير الوكالة، إن الرياض وأبو ظبي"دفعتا الأموال لتنظيم القاعدة مقابل خروجه وعناصره من مناطق سيطروا عليها في اليمن، إضافة الى تجنيد مسلحين من القاعدة ضمن قوات مدعومة من التحالف للقتال ضد الحوثيين".



ومنذ عام 2015 تقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.