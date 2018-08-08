عروض «البيت الفنى» تستعيد نشاطها بعد انتهاء المهرجان القومى للمسرح

«حدث فى بلاد السعادة» على السلام.. ومسرح الغد يستقبل «الثامنة مساء»

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن عروض البيت الفنى للمسرح تعود من جديد لتنير مسارح الدولة بالقاهرة بعد توقف دام لـ3 أسابيع، وذلك نظرا لاستضافة المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح لفاعليات المهرجان القومى للمسرح المصرى.

تبدأ فرق البيت الفنى للمسرح نشاطها مرة أخرى ابتداء من فى التاسعة مساء بعد غد ـ الخميس، فعلى مسرح السلام بشارع قصر العينى، تفتتح فرقة المسرح الحديث عرضها الجديد «حدث فى بلاد السعادة»، تأليف وليد يوسف، وبطولة مدحت تيخة، علاء قوقة، وفاطمة محمد على، وإخراج مازن الغرباوى.

وعلى مسرح الغد بالعجوزة يعود من جديد عرض «الثامنة مساء»، من إنتاج فرقة مسرح الغد، وبطولة وفاء الحكيم، محمد عبدالعظيم، لمياء كرم، نائل على، ونور الجزار، والعرض من تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام على، ويرفع الستار فى التاسعة مساء.

وتقدم فرقة مسرح الشباب من جديد عرضها «يوم معتدل جدا»، فى الثامنة والنصف مساءً، على مسرح أوبرا ملك، العرض من تأليف سامح عثمان وسامح بسيونى، وفكرة وإخراج سامح بسيونى، وبطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة.

أما فرقة المسرح القومى للأطفال فتقدم عرض «القطط»، من بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، تأليف صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحى، و ذلك فى تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

جدير بالذكر ان فرقة المسرح القومى للأطفال تعرض حاليا عرض «عبور وانتصار» على مسرح وزارة الشباب والرياضة فى تمام السابعة مساء من تأليف وإخراج محمد الخولى، وتقدم فرقة مسرح الاسكندرية يوميا عرض «شيكو وأمير الغابة»، تأليف وإخراج ريهام عبدالحميد على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية فى تمام الثامنة مساء، بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض «ولاد البلد» من بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوى، وذلك داخل قرى محافظة الفيوم، ينتقل بعدها العرض إلى الأقصر والبحر الحمر، فى جولة للعرض بمحافظات الوجه القبلى.