المقاصة يدخل معسكر مغلق استعدادا للمقاولون وأنطوي يعود

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، بدار الدفاع الجوى استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب اليوم الأربعاء، بملعب الجبل الأخضر فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للمقاصة بقيادة طلعت يوسف إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة المقاولون، فى ظل الإصرار على تحقيق الفوز بتلك المباراة، خاصة بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق فى الجولة الأولى أمام سموحة بهدفين لهدف.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في تصريحات لـ "الشروق" أن الجهاز الفني فرض سيطرة وصرامة تامة على استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون، من أجل الوصول لأعلى معدلات التركيز لكي يحقق الفريق فوزًا أول في الدوري العام بعد التعثر أمام سموحة في الأسبوع الأول.

على جانب آخر يعود الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول، للظهور مرة أخرى مع فريقه لأول مرة ضمن منافسات الدوري العام، بعد غيابه عن مباراة سموحة في افتتاح مباريات المسابقة المحلية بسبب الإيقاف.

وكان أنطوي قد غاب عن مباراة فريقه أمام سموحة للإيقاف عقب حصوله على ثلاثة إنذارات في أخر مباراة من الموسم الماضي، ليفتقد الفريق خدماته مما عرضه للخسارة أمام سموحة في الجولة الأولى من المسابقة.

ويلتقي المقاصة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.