أحمد الجندي بطل «الذهب» في الخماسي الحديث والطريق إلى المجد

أحمد الجندي بطل على طريق المجد في لعبة الخماسي الحديث، توج منذ أيام قليلة بلقب كأس العالم للعبة تحت 21 عامًا والتي استضافتها دولة التشيك في الفترة من 30 يوليو الماضي حتي 6 أغسطس الجاري ليحقق رقما قياسية ويكتب إسمه في سجلات التاريخ.

نجح الجندي في تحقيق إنجازا جديدا يجعله على عرش أبطال اللعبة عبر التاريخ على الرغم من صغر سنه، وذلك بعدما إستطاع أن يفرض نفسه بقوة على الساحة الدولية بعد تتويجه بلقب بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في البرتغال أبريل الماضي، ومن ثم التتويج بلقب جديد في مرحلة الشباب هذه المرة، ليحجز مكانًا له بين الأبطال في أولمبياد الشباب 2019 بالأرجنتين.

وبدأ بطل الخماسي الحديث مسيرته في ممارسة اللعبة في سن 7 سنوات مع نادي طلائع الجيش، ثم انضم لنادي الصيد وبدأ مسيرة جديدة هذا الموسم مع نادي الشمس ، ليبدأ معه النجم الصاعد مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات.

إنطلق الجندي بسرعة الصاروخ إلى العالمية، كأول مصري و عربي وإفريقي ينجح في الوقوف على منصة التتويج والحصول علي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب وبطولة العالم للناشئين في عام واحد، حيث ان لم يسبق لأي لاعب أو لاعبة تحقيق هذا الإنجاز منذ عام 2006 ، وبالأخص عندما نجحت البطلة أية مدني بطلة العالم السابقة في تحقيق ذلك الإنجاز.

وتصدر الجندي، منافسات فردي الشباب ببطولة العالم للشباب المقامة في التشيك والمؤهلة لأولمبياد الشباب «بوينس آيرس» ليتربع على عرش التصنيف العالمي برصيد 1467 نقطة، حيث يتقدم على النمساوي جوستاف جوستينو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 1460 نقطة.

إنجازات أحمد أسامة الجندي