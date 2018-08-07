تلفزيون تركي: مسؤولون أتراك وأمريكيون يجتمعون في واشنطن لبحث الخلافات

قال تلفزيون "سي.إن.إن ترك" نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين؛ لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب، ودفع نزاع تجاري بين البلدين الليرة التركية للهبوط إلى مستوى قياسي أمس الاثنين.

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وذكر تلفزيون "سي.إن.إن ترك" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة، ولم يذكر تفاصيل.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الحكومة التركية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعقيب.

وتطالب إدارة "ترامبط تركيا بالإفراج عن "برانسون"، الذي عاش في تركيا لأكثر من 20 عاما ويواجه تهما بدعم جماعة تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في 2016. وينفي "برانسون" الاتهام.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية "برانسون".

وقال "أردوغان" إن تركيا سترد بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا "إن وجدت".

وفقدت الليرة التركية 27% من قيمتها هذا العام، ولامست العملة التركية أمس الاثنين مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5%.

وارتفعت الليرة إلى 5.2625 ليرة مقابل الدولار بعد التقارير عن زيارة الوفد التركي لواشنطن، وجرى تداولها الساعة 22:38 بتوقيت جرينتش عند 5.2672 ليرة للدولار.