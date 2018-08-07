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دورتموند يعول على لائحة الانضباط الجديدة لفرض الاستقرار

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 3:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 3:18 م

يأمل فريق بوروسيا دورتموند الألماني تدشين ثقافة أفضل للنادي هذا الموسم للارتقاء بالأداء بعد موسم مليء بالمشاكل.

وقال مايكل زورك مدير الكرة لدورتموند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش معسكر الفريق في باد راجاز بسويسرا: "وضعنا قواعد أوضح للسلوك، ونتطلع إلى اتباع هذه المعايير".

وفي العام الماضي دخل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في إضراب من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة، كما دخل المهاجم الجابوني بيير ايمريك اوباميانج في مشاكل عديدة للموافقة على رحيله إلى ارسنال.

وأوضح زورك: "لم يعد بمقدور أحد أن يدخل في إضراب بعد الان، هناك لائحة واضحة في هذا الصدد".

ووفقا لزورك، أدى تراجع الانضباط في الفريق إلى حدوث فجوة كبيرة بين اللاعبين والجماهير.

ويستهل دورتموند مشواره في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد لوسيان فافر بمواجهة لايبزج يوم 26 اغسطس الجاري.


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