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مسؤول أمريكي: «واشنطن» طلبت من السعودية تفاصيل بشأن احتجاز نشطاء


نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 10:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 10:47 ص

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية، المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء، وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في أول تعليقات من "واشنطن" منذ اندلاع نزاع بين الرياض وأوتاوا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء"، واصفا المملكة وكندا بأنهما "حليفان مقربان"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول: "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية".


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