قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى الحفاظ على خصوصية بيانات المواطن المصري.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن القانون يسعى إلى ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطن بشكل يسمح له من مباشرة حقوق المتعلقة بعدم حصول أي أحد على بياناته دون موافقته، إضافة إلى حقه في تحديث وتصحيح بياناته حال وجود أي أخطاء بها.

وتابع أن البيانات الشخصية للمواطنين يتم تداولها لكثير من الكيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعامل معها المواطن يوميًا، ويتسلم منها رسائل دعائية، معقبًا: «إن ذلك يكون في بعض الأحيان مصدرًا للإزعاج».

واستطرد أن البيئة الرقمية على الإنترنت، تتضمن عمليات جمع البيانات وتحليلها أو معالجتها بما يتيح سلوك الشخص على الشبكة، مضيفًا: «إن هذه واحدة من الاهتمامات العالمية وليست المحلية فقط، ومن هنا جاءت أهمية القانون في حماية حقوق المواطن، وإيجاد فرص استثمارية للشركات في مصر، وحماية الاستثمارات القائمة».