برلمانيون يطالبون بتضافر الجهود لدفع ملفات الاستثمار التعليم والصحة

هيكل: الاستثمار مسألة حياة أو موت ولا بديل عن توفير المناخ الضرورى لنموه

الفقى: يجب إعطاء انطباع إيجابى عن الحكومة الجديدة فى بداية عملها

اتفق عدد من النواب فى تصريحاتهم لـ«الشروق» على أهمية إعطاء الأولوية لملفات الاستثمار والصحة والتعليم والسياحة، خلال الفترة المقبلة، بما يؤدى إلى تحسن ملموس لأحوال المواطنين.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقى: إنه يأمل فى تحقيق تقدم على عدة مستويات خلال الفترة المقبلة، سواء بتكثيف تحركات الحكومة، أو البرلمان، أو تضافر جهودهما معا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإعطائهم انطباع إيجابى بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى بداية فترة عملها.

وأوضح النائب أنه يجب أن تكون زيادة الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تنشيط الزراعة وتمكين الشباب، شعار عمل المرحلة المقبلة، «فلدينا عديد مما نستورده نستطيع الاستغناء عنه، لأنه يكلفنا المليارات دون أن نفكر فى تصنيعه أو زراعته بالداخل، وهو ما يحيلنا بعدها إلى مسألة الزراعة وأحوال الفلاح، وما يمكن أن نحققه من اكتفاء ذاتى فى كثير من مناحى حياتنا لو استطعنا النهوض بالزراعة، كما أن الاستثمار وكل الخطوات والخطط المعلنة فى هذا الشأن من سياسات التسهيل على أصحاب الأعمال وسياسة الشباك الواحد، فى حاجة إلى تفعيل».

أما رئيس لجنة الإعلام فى مجلس النواب أسامة هيكل فقال لـ«الشروق» إنه يجب التعامل مع ملفات التعليم والصحة والاستثمار، على التوازى، فلا يتم تقديم ملف على حساب آخر لأن هذه الملفات الثلاث هى أساس التحرك نحو مستقبل مشرق.

وتابع: الاستثمار مسألة «حياة أو موت» ولا بديل عن توفير المناخ الضرورى له، فبدونه لن يمكنك أن تنفق على الملفات الحيوية الأخرى فى التعليم والصحة، وأن هناك حالة ترقب لأداء حكومة مصطفى مدبولى، رافضا إبداء تقييم واضح لها، لعدم كفاية المدة التى تولت فيها المسئولية حتى الآن، والتى لا تقاس بحلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإنما بموافقة البرلمان على برنامجها وخططها.

وقال أمين لجنة القوى العاملة عبدالرزاق الزنط: إن أحوال الصعيد يجب أن تتصدر أولويات الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، مثمنا المبادرات الرئاسية التى تصدر فى هذا الشأن، وإلحاح الرئيس عبدالفتاح السيسى على الأجهزة التنفيذية ضرورة الاعتناء بالصعيد وأبنائه، ليذكر أن استغلال الإمكانات التى تتمتع بها محافظات الجنوب أمر ضرورى ويحقق استفادات سريعة.

وتابع: محافظات الأقصر وأسوان بوابة سياحية قد تنعش أحوال باقى المحافظات المصرية، على الحكومة البدء فى تدشين مشروعات تروج للسياحة قبل بدء الموسم الرسمى فى أكتوبر المقبل، وتوظيف الأفكار غير التقليدية مهمة يجب إتقانها حتى لا نقع فى فخ التكرار والخطط البالية عديمة النفع.