مصدر بـ«المحطات النووية»: «روساتوم» الروسية تجرى حوارا مجتمعيا مع أهالى الضبعة قريبا

قال مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء، إن الزيارة التى قام بها وفد من شركة «آتوم ستروى اكسبورت» لموقع المحطة النووية بالضبعة جاءت فى إطار استعداد شركة «روساتوم» الروسية لإجراء حوار مجتمعى واستبيان عن إنشاء المشروع بمنطقة الضبعة من خلال رصد آراء الأهالى والإستماع لآرائهم المتعلقة بالمشروع.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الشركة الروسية تنسق حاليا مع مسئولى الهيئة والقوت المسلحة ومحافظة مطروح لتحديد موعد الحوار المجتمعى مع أهالى الضبعة التى ستقوم بتنفيذه إحدى الشركات الخاصة المتخصصة فى إقامة مثل هذه الأحداث، مشيرا إلى أن كان من المقرر قيام وفد من الشركة الروسية بزيارة الضبعة بمطروح بعد عيد الفطر مباشرة إلا أنها تأخرت بعض الوقت.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة، أمس الإثنين، تأتى فى إطار حرص الشركة الروسية على رصد كل ما يتم تداوله من معلومات إيجابية وسلبية عن إنشاء المفاعلات النووية ومدى تأثيرها على البيئة، مضيفا أن الشركة ستقوم بعمل ذلك الإجراء بعدة دول مختلقة تمثل قارات العالم التى ستقوم الشركة ببناء المفاعلات النووية بها.

وتعتبر تلك الزيارة الثالثة خلال العام الحالى لمنطقة الضبعة لوفد الشركة الروسية «أتوم ستروى إكسبورت التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية، المقاول الرئيسى لمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والتى تضمنت بحث وضع اللمسات النهائية على اتفاق توفير الدعم اللوجستى لمنشآت المحطة التى تصل تكلفتها الاستثمارية لنحو 30 مليار دولار.

وأشارت وزارة الكهرباء فى بيان لها، إلى قيام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية قيادات الهيئة ولامرينكو رئيس شركة اتوم ستروى اكسبورت وسوسنين نائب رئيس شركة آتوم ستروى إكسبورت، بزيارة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث قاموال برؤية الموقع على الطبيعة والمجاورة السكنية الخاصة بسكن العاملين.