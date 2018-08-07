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جولة تفقدية لمدير أمن البحيرة بـ«الحماية المدنية والمرور»

البحيرة - غادة الدسونسي:
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 4:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 4:59 م

تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إدارة مرور البحيرة؛ وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها، من حيث اختبارات تراخيص القيادة والتجديد.

كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين، وخاصة كبار السن.

وقام مدير الأمن بمناقشة المتردين على إدارة المرور سواء للتراخيص أو للتجديد الرخصة، ومعرفة إذا كان هناك مشاكل أو معوقات وعلى نوع الخدمة المقدمة من إدارة المرور.

كما قام بتفقد إدارة الحماية المدنية بدمنهور؛ وذلك للتأكيد على مدى جاهزية القوات في مواجهة وسرعة الانتقال للبلاغات.


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