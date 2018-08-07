بالصور : بعثة الترجي تصل الإسكندرية لمواجهة الاتحاد

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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترجي التونسي إلي مطار برج العرب بالإسكندرية، علي متن طائرة خاصة قادمة من تونس، إستعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والمقررة "لخميس" في ذهاب دور ال32 للبطولة العربية للأندية.