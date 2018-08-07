لقب المونديال والدوري الأوروبي يحفزان جريزمان لاستكمال مسيرته الناجحة

أعرب اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان عقب عودته لتدريبات ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، عن أمله في تقديم موسم جيد مع الفريق بعد تتويجه نهاية الموسم الماضي ببطولتي الدوري الأوروبي وكأس العالم.

وقال جريزمان27 عاما في تصريحات بثتها القناة التليفزيونية الخاصة بنادي أتلتيكو مدريد: " أنا سعيد للغاية بالتتويج الموسم الماضي بالدوري الأوروبي. كان هذا أول لقب كبير لي، خاصة أنه جاء بعد أن خسرت مباراتين نهائيتين وكان هذا بمثابة صفعة موجعة، ولكن بفضل المجهود والعمل تمكنا من التتويج بالألقاب التي تعد مهمة للغاية بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وانضم جريزمان أمس الاثنين إلى معسكر أتلتيكو مدريد بمدينة برونيك الإيطالية رفقة مواطنه لوكاس هيرنانديز.

وقال اللاعب الفرنسي: "كان لقب الدوري الأوروبي رائعا، وسيظل دوما ذكرى خاصة بالنسبة لي، خاصة وأن النهائي كان في ليون بالقرب من مدينتي... ثم بعد ذلك جاء لتتويج بالمونديال الذي يعد أعلى مرتبة بالنسبة للاعب كرة القدم".

وأكد جريزمان أنه يستعد لخوض تحديات جديدة مع أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة متمتعا بثقة وحماس كبيرين، بعد أن كان قريبا من الرحيل إلى برشلونة الشهر الماضي، ولكنه آثر البقاء مع النادي المدريدي.

وقدأعلن ذلك بطريقة غير معتادة، حيث أعد فيلما وثائقيا شرح فيه بإسهاب وبتسلسل زمني مفصل الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار بالبقاء في أتلتيكو مدريد.

والآن يضع جريزمان كامل تركيزه في تقديم موسم جديد مع أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني، دييجو سيميوني، والاستعداد في أسرع وقت لمباراة بطولة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد في 15 أغسطس الجاري بالعاصمة الإستونية تالين.

وتحدث جريزمان، الفائز مع المنتخب الفرنسي بلقب مونديال 2018، عن الصفقات التي عقدهاأتلتيكو مدريد هذا الصيف قائلا: "أبرم النادي صفقات جيدة للغاية، ولذلك من المؤكد أن الفريق سيكون له شأن أخر وخاصة مع وجود هذا المدرب، نتحلى بالثقة ويمكننا التطلع إلى تحقيق الكثير من الأشياء بالعمل يوميا".

ويتطلع النجم الفرنسي إلى التفوق على نفسه في الموسم الجديد، وقد اختتم تصريحاته بالقول: "أتمنى أن أكون أفضل فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وصناعتها وفي اللعب لمزيد من الدقائق، هذا ما أقوله قبل كل موسم جديد، سأحاول الفوز بأحد الألقاب والاستمرار في التطور كما أفعل في كل عام".